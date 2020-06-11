Кашшаи рассказал, будут ли судьи в РПЛ наказывать футболистов за объятья после голов

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал об ограничениях в Российской Премьер-Лиге после возобновления сезона.



«Жёлтая за объятья? О, нет-нет. Такого точно не будет. Есть рекомендации, чтобы игроки меньше соприкасались, но из IFAB нет строгих указаний наказывать игроков за празднование голов в нынешних условиях. А мы делаем всё, как предписывает закон игры, так что всё будет как обычно.



Надо ещё учитывать, что все участники матча допускаются на стадион лишь при отрицательном тесте на коронавирус, поэтому не думаю, что вероятность заразиться во время игры так высока», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате».