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«Спартак» объявил о возобновлении работы клубных магазинов

«Спартак» объявил о возобновлении работы клубных магазинов
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» сообщил, что клубные магазины возобновят работу завтра, 12 июня.

«Дорогие болельщики! С завтрашнего дня, 12 июня, откроют двери оба клубных магазина «Спартака». Red-White Store на «Открытие Арене» возобновит работу в привычном графике — с 10:00 до 20:00. Фирменный магазин на Красной Пресне будет ждать посетителей с 10:00 до 21:00.

Просим вас соблюдать необходимые меры безопасности и социальную дистанцию. При входе в магазины наши сотрудники предложат вам маски, перчатки и антисептические средства. С нетерпением ждем встречи!» — сообщается на сайте клуба.

РПЛ возобновится 19 июня. «Спартак», в 22 матчах набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где предстоит сыграть с петербургским «Зенитом».

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