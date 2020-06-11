«Спартак» объявил о возобновлении работы клубных магазинов

Московский «Спартак» сообщил, что клубные магазины возобновят работу завтра, 12 июня.

«Дорогие болельщики! С завтрашнего дня, 12 июня, откроют двери оба клубных магазина «Спартака». Red-White Store на «Открытие Арене» возобновит работу в привычном графике — с 10:00 до 20:00. Фирменный магазин на Красной Пресне будет ждать посетителей с 10:00 до 21:00.



Просим вас соблюдать необходимые меры безопасности и социальную дистанцию. При входе в магазины наши сотрудники предложат вам маски, перчатки и антисептические средства. С нетерпением ждем встречи!» — сообщается на сайте клуба.

РПЛ возобновится 19 июня. «Спартак», в 22 матчах набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где предстоит сыграть с петербургским «Зенитом».