«Футбол — это не видеоигра». Кашшаи — о рекомендациях для судей после возобновления РПЛ

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о рекомендациях для арбитров в преддверии возобновления розыгрыша чемпионата России.



«Конечно, мы рекомендуем судьям соблюдать безопасные 1,5 метра, но надо понимать, что футбол – это не видеоигра, тут настоящие эмоции. Так что если рефери подойдёт к игроку на метр, то ничего в этом такого нет.



Что касается пятой замены, как я слышал, многие тренеры и игроки очень довольны таким введением. Единственный момент – мы дали указание судьям следовать правилам IFAB и не позволять командам тянуть время при её использовании», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате».