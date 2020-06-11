«Футбол — это не видеоигра». Кашшаи — о рекомендациях для судей после возобновления РПЛ
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о рекомендациях для арбитров в преддверии возобновления розыгрыша чемпионата России.
«Конечно, мы рекомендуем судьям соблюдать безопасные 1,5 метра, но надо понимать, что футбол – это не видеоигра, тут настоящие эмоции. Так что если рефери подойдёт к игроку на метр, то ничего в этом такого нет.
Что касается пятой замены, как я слышал, многие тренеры и игроки очень довольны таким введением. Единственный момент – мы дали указание судьям следовать правилам IFAB и не позволять командам тянуть время при её использовании», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате».
- 11 июня 2020
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