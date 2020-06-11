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«Моя работа заключается не в мониторинге прессы». Кашшаи — о критике российских судей

«Моя работа заключается не в мониторинге прессы». Кашшаи — о критике российских судей
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о критике арбитров в СМИ и социальных сетях.

«Для меня приоритет – это профессиональное мнение коллег. Мы читаем прессу, но для меня это не самое важное. На чтение и анализ российской прессы могу потратить всё время, потому что её очень много. Хорошо быть проинформированным, знать, что происходит, но моя работа заключается не в постоянном мониторинге прессы.

За какое время планируем изменить мнение людей в лучшую сторону? Не буду оптимистичным в этом вопросе, потому что знаю менталитет людей. Вокруг судей всегда будет негатив. Например, если у нас будет 10% ошибок, как в прошлом сезоне, люди никогда не скажут, что это развитие. Они скажут: «Всё ещё 10% ошибок». Мне кажется, журналисты, клубы и болельщики никогда не будут довольны судьями, поэтому у департамента судейства сложная работа – менять менталитет людей достаточно непросто», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате».

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