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ЦСКА показал, как футболисты поздравили Виктора Гончаренко

ЦСКА показал, как футболисты поздравили Виктора Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского ЦСКА на странице в «Твиттере» опубликовала видео, как футболисты поздравляют главного тренера Виктора Гончаренко. 10 июня ему исполнилось 43 года.

На видео игроки аплодируют специалисту во время тренировки. Гончаренко подошёл и поблагодарил каждого футболиста.

В день рождения тренера ЦСКА на своём канале в YouTube опубликовал ролик, где использовались фрагменты из известного фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» (1980). «Армейцы» переделали знаменитую сцену из картины, в которой Джек Торранс (роль сыграл Джек Николсон) с топором нападает на жену, Венди (Шелли Дюваль). В версии московского клуба Джеком является Гончаренко, а его супругой — наставник столичного «Спартака» Доменико Тедеско.

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