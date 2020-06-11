ЦСКА показал, как футболисты поздравили Виктора Гончаренко

Пресс-служба московского ЦСКА на странице в «Твиттере» опубликовала видео, как футболисты поздравляют главного тренера Виктора Гончаренко. 10 июня ему исполнилось 43 года.

На видео игроки аплодируют специалисту во время тренировки. Гончаренко подошёл и поблагодарил каждого футболиста.

В день рождения тренера ЦСКА на своём канале в YouTube опубликовал ролик, где использовались фрагменты из известного фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» (1980). «Армейцы» переделали знаменитую сцену из картины, в которой Джек Торранс (роль сыграл Джек Николсон) с топором нападает на жену, Венди (Шелли Дюваль). В версии московского клуба Джеком является Гончаренко, а его супругой — наставник столичного «Спартака» Доменико Тедеско.