Юрист Прокопец: даже если Маурисио получит паспорт РФ, в РПЛ он будет легионером

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о возможном получении бывшим полузащитником «Зенита» Жозе Маурисио российского гражданства.
«Маурисио играл за сборную Бразилии на юношеском чемпионате мира до 17 лет. Это официальный турнир. На тот момент у него не было российского гражданства, значит, он не может получить футбольное гражданство России и играть за сборную. Перестанет ли он считаться легионером, если получит паспорт РФ? Нет, даже если получит российское гражданство, он продолжит считаться легионером в РПЛ, так как у него не будет права играть за сборную России», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы Маурисио, заявил, что у футболиста есть право на получение гражданства Российской Федерации.
Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала полузащитник играл за грозненский «Терек», затем перешёл в петербургский «Зенит». В 2018-м стал игроком греческого ПАОКа.
- 11 июня 2020
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