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Экс-игрок «Зенита» Маурисио пытается получить российское гражданство

Экс-игрок «Зенита» Маурисио пытается получить российское гражданство
Футбол / РПЛ 0

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника ПАОКа Жозе Маурисио, заявил, что у футболиста есть право на получение гражданства Российской Федерации.

«Маурисио имеет право на российский паспорт, поскольку много лет провёл в вашей стране. Сейчас юристы занимаются процессом получения гражданства», — цитирует Фернандеса «Р-Спорт».

Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала полузащитник играл за грозненский «Терек», затем перешёл в петербургский «Зенит». В 2018-м стал игроком греческого ПАОКа.

В этом сезоне хавбек провёл на поле 23 матча, результативными действиями не отметился. Контракт 31-летнего бразильца с клубом из Салоник заканчивается 30 июня. Сообщалось об интересе к Маурисио со стороны «Ростова» и московского ЦСКА.

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