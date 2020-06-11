«Финальное решение за мной». Виктор Кашшаи — о назначении судей на матчи РПЛ

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, как происходит процесс назначения арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.



«Это человеческое решение. В судейском департаменте есть несколько экспертов, они изучают и анализируют матчи. Мы оцениваем сложность работы на каждой встрече, смотрим, на каком стадионе будут играть команды. Делаем выводы, что, возможно, нужен судья поопытнее. Мы знаем, что кто-то уже давно работает, а кто-то – совсем молодой.



Стараемся выбрать лучший вариант на каждую встречу. Советуюсь с коллегами, но финальное решение за мной», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате».