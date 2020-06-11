Неймар снялся в рекламе парфюма

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар снялся в рекламе мужского парфюма Diesel.
Футболист опубликовал рекламный ролик на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Неймар вместе со своей девушкой, американской моделью Натальей Барулич, попал на обложку июньского номера GQ.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.
Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе. В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
- 11 июня 2020
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