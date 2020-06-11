Лорис Кариус: у меня нет необходимости покидать «Ливерпуль». Я в лучшем клубе в мире

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился мыслями о своём положении в мерсисайдском клубе.



«Конечно, если бы перешёл в другой клуб, то хотел бы получать там игровое время — нет смысла покидать «Ливерпуль» ради более слабой команды, чтобы быть там вторым номером. Но я не нахожусь под давлением, нет необходимости уходить. Могу поднажать на тренировках в «Ливерпуле».



В Англии второй вратарь всегда получает шансы. Я в лучшем клубе в мире на данный момент и борюсь за трофеи, вокруг меня каждый день занимаются партнёры высочайшего уровня. Полностью осознаю, что нахожусь в хорошем положении, пока я в «Ливерпуле». У меня отличные условия», — цитирует Кариуса Transfermarkt.



В двух последних сезонах Кариус выступал за «Бешикташ» на правах аренды. В апреле стало известно, что 26-летний немец досрочно расторг договор с турецким клубом.

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