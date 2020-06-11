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«Севилья» — «Бетис»: составы команд на первый матч в Примере после паузы

«Севилья» — «Бетис»: составы команд на первый матч в Примере после паузы
Футбол / Испания 0

«Севилья» и «Бетис» объявили стартовые составы на матч 28-го тура испанской Примеры, который состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав «Севильи»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Хордан, Фернандо, Оливер Торрес, Окампос, Мунир, де Йонг.

Состав «Бетиса»: Роблес, Эмерсон, Бартра, Сидней, Алекс Морено, Гвидо Родригес, Аленья, Каналес, Фекир, Тельо, Борха Иглесиас.

«Севилья», в 27 турах набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, уступая «Барселоне» (58) и «Реалу» (56). «Бетис» (33) — на 12-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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