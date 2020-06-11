Семеду отстранён от тренировок «Барселоны» из-за нарушения протокола Ла Лиги

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду отстранён от тренировок с командой из-за нарушения протокола Ла Лиги, сообщает Marca. Футболист посетил вечеринку по случаю дня рождения, на которой присутствовало более 20 человек без масок.

Семеду не будет тренироваться до тех пор, пока не подтвердится, что его тест на коронавирус отрицательный.

9 июня футболист посетил вечеринку по случаю дня рождения в Кастельдефельсе, на которой присутствовало более 20 человек без масок. Участники веселья не соблюдали социальную дистанцию. Семеду пошёл на вечеринку, не поставив в известность руководство клуба.

Правительство Каталонии, пребывающей пока в фазе 2 восстановления нормальной жизнедеятельности, запрещает собираться группами более 15 человек, в то время как Ла Лига рекомендует своим игрокам ограничиться общением только с теми, с кем они проживают на одной территории.



Сезон в Ла Лиге будет возобновлён 11 июня. 13-го «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой».