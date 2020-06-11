Яя Туре: борщ я так и не попробовал

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре заявил, что практически не пробовал блюда национальной украинской кухни.

«Борщ я так и не попробовал. В то время у нас в «Металлурге» был очень строгий диетолог. Мы должны были есть на базе, а перед тренировками нас проверяла специальная машина, которая подсчитывала количество жиров в организме. Диетолог был настолько суровым, что мог вычесть деньги из зарплаты. Можно было поесть только один раз. Этот парень следил за нами каждый день», — рассказал Туре в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Туре защищал цвета «Барселоны» с 2007 по 2010 год и за этот период завоевал с клубом семь трофеев. После этого провёл восемь лет в «Манчестер Сити». В ходе карьеры выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Циндао Хайню». В настоящее время 36-летний ивуарийский хавбек пребывает в статусе свободного агента.