Туре: африканское сообщество уже натерпелось, день ото дня какие-то расистские оскорбления

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре прокомментировал ситуацию с акциями в защиту афроамериканцев.

«Африканское сообщество уже натерпелось. Расизм есть в реальной жизни. Каждый африканец, который едет на работу или в метро, сталкивается с людьми, которые негативно относятся к нему. Они не знают, как сделать так, чтобы люди могли их услышать. День ото дня какие-то расистские оскорбления или просто негативное отношение», — сказал Туре в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Туре защищал цвета «Барселоны» с 2007 по 2010 год и за этот период завоевал с клубом семь трофеев. После этого провёл восемь лет в «Манчестер Сити». В ходе карьеры выступал за бельгийский «Беверен», донецкий «Металлург», греческий «Олимпиакос», «Монако» и китайский «Циндао Хайню». В настоящее время 36-летний ивуарийский хавбек пребывает в статусе свободного агента.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.