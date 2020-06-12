Польский фанат арендовал кран, чтобы посмотреть футбол

Болельщик вроцлавского «Шлёнска» смог обойти запрет на посещение зрителями стадионов в чемпионате Польши.
Фанат, приехавший на выездной матч с «Плоцком», арендовал строительный кран. Болельщик смотрел игру с высоты в 22 метра посмотрел игру. Вроцлавский клуб, который опубликовал в «Твиттере» его фото, попросил болельщика откликнуться. «Помогите нам найти этого фаната! Свяжитесь с нами, если вы прочитали это», — говорится в сообщении «Шлёнска».
«Шлёнск» в гостях обыграл «Плоцк» со счётом 2:1. Вроцлавский клуб занимает третье место в лиге, набрав 46 очков. Польский чемпионат возобновился в конце мая.
Ранее в Сирии возобновился футбольный чемпионат. Болельщики одной из команд не растерялись и поддержали команду с крыши здания, расположенного возле стадиона.
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