«433» — о видео дезинфекции базы «Зенита»: когда футбол встречается с «Во все тяжкие»

Популярный твиттер-аккаунт «433», у которого около 640 тыс. подписчиков, прокомментировал кадры с дезинфекции базы петербургского «Зенита».

В ролике человек в жёлтом костюме химзащиты опрыскивает футбольные мячи. «2020: когда футбол встречается с „Во все тяжкие“, — говорится в сообщении «433».

«Во все тяжкие» (Breaking Bad) — американский сериал, в котором был показана история школьного учителя Уолтера Уайта, начинавшего производить и продавать метамфетамин. Главные герои сериала во время работы надевали жёлтые костюмы химзащиты.

Ранее Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%. РФС и Российская Премьер-Лига также разработали регламент возобновления тренировочного процесса и проведению матчей.



Основные положения регламента предусматривают регулярную диагностику персонала, игроков и судей, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом и другие меры.



Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 19 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).