«433» — о видео дезинфекции базы «Зенита»: когда футбол встречается с «Во все тяжкие»

Популярный твиттер-аккаунт «433», у которого около 640 тыс. подписчиков, прокомментировал кадры с дезинфекции базы петербургского «Зенита».
В ролике человек в жёлтом костюме химзащиты опрыскивает футбольные мячи. «2020: когда футбол встречается с „Во все тяжкие“, — говорится в сообщении «433».
«Во все тяжкие» (Breaking Bad) — американский сериал, в котором был показана история школьного учителя Уолтера Уайта, начинавшего производить и продавать метамфетамин. Главные герои сериала во время работы надевали жёлтые костюмы химзащиты.
Ранее Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%. РФС и Российская Премьер-Лига также разработали регламент возобновления тренировочного процесса и проведению матчей.
Основные положения регламента предусматривают регулярную диагностику персонала, игроков и судей, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом и другие меры.
Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 19 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).
- 12 июня 2020
-
01:34
-
01:16
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:23
- 11 июня 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:27
-
23:25
-
22:56
-
22:38
-
22:24
-
22:16
-
22:06
-
22:04
-
21:55
-
21:36
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:48
-
20:38
-
20:31
-
20:25
-
20:18
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:43
-
19:19
-
19:14