Ванда Нара: в футболе женщин рассматривают только как посудомоек
Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, рассказала о своей работе с супругом.
«Каждый раз, садясь за стол переговоров, я знала, чего хочет Мауро, какие клубы ему нравятся, а какие – нет. Я знаю, о чём он мечтает и куда хочет отправиться. Это преимущество, которое прибавляет уверенности. О некоторых вещах я даже не спрашиваю, потому что прекрасно знаю, что он ответит. Он делает свою работу, а я – свою.
Мауро – противоположность мужланства. Он независим и восхищается женщинами, которые работают и защищают свои права. Вот почему я занимаю место его агента в таком мужском мире, как футбол, где женщин рассматривают только как посудомоек», — цитирует Нару infobae.com со ссылкой на Gente.
Мауро Икарди подписал полноценный контракт с «ПСЖ»
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