Миятович: Йович так и не понял, что такое «Реал»

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высказал мнение о Луке Йовиче.

«Я бы больше хотел говорить о Йовиче из-за голов, но мы не можем. Это игрок, который пришел за хорошие деньги в прошлом году, но, похоже, он упустил шанс. Мы не видели его много, и из-за этого возникают вопросы. Он так и не понял, что такое «Реал» Похоже, он сам не верит в идею добиться успеха в этом клубе», — приводит слова Миятовича Cadena SER.

Ранее Йович, который восстанавливается после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, несмотря на действие карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.