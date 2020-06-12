Миятович: Йович так и не понял, что такое «Реал»

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высказал мнение о Луке Йовиче.
«Я бы больше хотел говорить о Йовиче из-за голов, но мы не можем. Это игрок, который пришел за хорошие деньги в прошлом году, но, похоже, он упустил шанс. Мы не видели его много, и из-за этого возникают вопросы. Он так и не понял, что такое «Реал» Похоже, он сам не верит в идею добиться успеха в этом клубе», — приводит слова Миятовича Cadena SER.
Ранее Йович, который восстанавливается после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, несмотря на действие карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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