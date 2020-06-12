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Макманаман: Клопп может возглавить «Баварию». Не думаю, что он хочет в «Реал» или «Барсу»

Макманаман: Клопп может возглавить «Баварию». Не думаю, что он хочет в «Реал» или «Барсу»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман не исключил, что Юрген Клопп может возглавить «Баварию».

«Я думаю, что он действительно обожает «Ливерпуль» и АПЛ. Но думаю, можно представить, что он вернётся в Германию и возглавит «Баварию». То, как работает этот клуб и то, как к Клоппу относятся немецкие менеджеры, я бы не исключал этого. Я не уверен, что у Клоппа есть желание управлять «Реалом» или «Барселоной». У них нет той ауры, которую они имели, когда Лионель Месси и Криштиану Роналду сражались каждую неделю. В «Барселоне» также есть непонимание между игроками и руководством.

«Реал — это другой сценарий. Им нужно обновить команду, и они привлекают молодых игроков, таких как Винисиус Жуниор, но они ещё не готовы», – приводит слова Макманамана Daily Star.

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