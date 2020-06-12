«Ливерпуль» может отпраздновать чемпионство на парковке около стадиона «Эвертона»

Ряд клубов английской Премьер-лиги озабочены проблемой социального дистанцирования в преддверии возобновления турнира, сообщает Daily Mail.

Если «Манчестер Сити», занимающий второе место, проиграет «Арсеналу» в следующую среду, 17 июня, то «Ливерпуль» может завершить гонку за титул победой над своими заклятыми соперниками – «Эвертоном» уже на следующих выходных. Обычно после получения трофея игроки возвращаются в раздевалку, где и происходят различные празднования, однако правительственные рекомендации по социальному дистанцированию могут сделать это невозможным для красных. «Ливерпуль» может быть вынужден продолжить свою титульную вечеринку во временном сооружении на автостоянке у стадиона «Гудиссон Парк».

На других старых стадионах, таких как «Олд Траффорд», также могут быть предусмотрены меры на случай непредвиденных обстоятельств для социального дистанцирования в раздевалках, чтобы игроки могли находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

Напомним, розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня. После 29 туров «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» (57) занимает 2-е место.