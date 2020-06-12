Микель Артета: матч с «Манчестер Сити» будет особенным для меня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил мнение о подготовке к перенесённому матчу 29-го тура с «Манчестер Сити».

«Я очень взволнован и не могу дождаться, чтобы снова начать соревноваться и заниматься тем, что мы любим больше всего, то есть играть в футбол. Матч с «Манчестер Сити» будет особенным для меня и я с нетерпением жду его. Это будет странно, не могу отрицать этого. Я знаю каждого там и провел там четыре волшебных года с этими игроками и этим персоналом.



На тренировках мы делаем акценты на различных игровых ситуациях и даём практику всем игрокам. Стараемся адаптироваться к игре на пустом стадионе, без какой-либо энергии, получаемой от фанатов. Для игроков самое важное — это их психологическое здоровье. У них есть свои рутинные вещи, и они привыкли быть рядом с болельщиками, сейчас же ситуация изменилась. Я потратил много времени, пытаясь узнать своих игроков лучше, относиться к ним индивидуально и заботиться о них.



Напомним, розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня. После 29 туров «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» (57) занимает 2-е место. «Арсенал», набрав 40 очков в 28 турах, находится на 9-м месте.