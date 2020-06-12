Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся к тренировкам в общей группе после операции

Защитник ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в «Твиттере» московского клуба.

Ранее 29-летний игрок получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением, уже спустя два дня, 8 июня, он был прооперирован. Вчера, 11 июня, пресс-служба «армейцев» опубликовала фото с прошедшего тренировочного занятия, участие в котором принимал и Георгий Щенников.

Посмотреть публикацию можно в «твиттере» ПФК ЦСКА.

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В сезоне-2019/2020 29-летний защитник помог московской команде в двух матчах Российской Премьер-Лиги, одной встрече Лиги Европы и одной игре Кубка России.



ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.



Возобновления нынешнего розыгрыша РПЛ запланировано на 19 июня.