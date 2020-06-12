Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся к тренировкам в общей группе после операции

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся к тренировкам в общей группе после операции
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в «Твиттере» московского клуба.

Ранее 29-летний игрок получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением, уже спустя два дня, 8 июня, он был прооперирован. Вчера, 11 июня, пресс-служба «армейцев» опубликовала фото с прошедшего тренировочного занятия, участие в котором принимал и Георгий Щенников.

Посмотреть публикацию можно в «твиттере» ПФК ЦСКА.

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В сезоне-2019/2020 29-летний защитник помог московской команде в двух матчах Российской Премьер-Лиги, одной встрече Лиги Европы и одной игре Кубка России.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Возобновления нынешнего розыгрыша РПЛ запланировано на 19 июня.

Врач ЦСКА рассказал о ходе восстановления Ахметова и Щенникова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020