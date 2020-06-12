УЕФА принял решение о доигровке еврокубков. ЛЧ – в Португалии, ЛЕ – в Германии

Руководство УЕФА приняло решение о доигровке еврокубкового сезона, сообщает Sky Sport Italy.
Текущий розыгрыш Лиги чемпионов, начиная со стадии четвертьфинала, будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне (Португалия), при этом ответные встречи стадии 1/8 финала будут сыграны на стадионах хозяев матчей.
Лига Европы будет доиграна по той же системе, матчи примет один из немецких городов.
Стало известно и место проведения Суперкубка Европы – его примет Будапешт (Венгрия).
Напомним, что путёвки в четвертьфинал ЛЧ уже завоевали «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг». При этом ещё четыре участника четвертьфиналов пока не определены, так как необходимо провести четыре ответных матча 1/8 финала: «Реал» – «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» – «Бавария» (0:3), «Лион» – «Ювентус» (1:0), «Наполи» – «Барселона» (1:1).
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