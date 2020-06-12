Арсен Венгер: уверен, что «Барселона» купит ещё одного нападающего

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с комплектованием линии нападения в «Барселоне», а также поделился мнением об игре Антуана Гризманна.

«Барселона всегда покупала величайших игроков. Лично я не уверен, что Суареса нужно заменить кем-то другим. Они могут добавить в состав ещё одного нападающего, потому что, Суарес и Лионель Месси являются основными участниками атакующей игры, и им может понадобиться кто-то ещё, кто сможет завершать атаки.



Я всё ещё верю, что Антуан Гризманн на каком-то этапе начнёт забивать голы, до сих пор он не выглядит полностью адаптированным, возможно, теперь он будет свежее, конечно, он также хороший бомбардир. Но я уверен, что «Барселона» купит ещё одного нападающего», — приводит слова Венгера Goal.