Форлан: Смолов — мощный форвард с хорошей техникой. Мне понравился его старт в «Сельте»

Известный уругвайский нападающий Диего Форлан, выступавший в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», поделился мнением об игре россиянина Фёдора Смолова за «Сельту».

«Мне понравилось, как Смолов начал играть за «Сельту». Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность. Всё-таки это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге чемпионов. В перспективе их дуэт с Яго Аспасом может быть очень эффективным. Если они сыграются, то сохранят «Сельте» место в Ла Лиге», — цитируют Форлана «Известия».



Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова.