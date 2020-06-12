Анри: Венгер был для меня как отец. С папой споришь, а он тебя наказывает

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, ныне возглавляющий клуб из MLS «Монреаль Импэкт», вспомнил о выступлениях под руководством соотечественника Арсена Венгера.

«Он был для меня как отец. С папой споришь, кричишь на него, а он тебя наказывает. У нас были такие отношения. Иногда непростые, иногда замечательные. Иногда мы были лучшими друзьями, иногда — злейшими врагами, и начинали спорить. Это случается, когда любишь кого-то. Споришь, потому что тебе не всё равно», — приводит слова Анри Goal.com.

Анри выступал под руководством Венгера с 1999 по 2007 год. Специалист возглавлял клуб 22 года: с 1996 по 2018. В составе «Арсенала» Анри стал двукратным чемпионом Англии, трёхкратным обладателем Кубка Англии и финалистом Лиги чемпионов.