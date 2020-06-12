Паоло Мальдини перенёс операцию по удалению камней из почек

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини пропустил встречу руководителей клуба с командой, которая состоялась 10 июня.
Как сообщает Milan News, функционер в день встречи был на операции по удалению камней из почек и уже вернулся к работе.
Мальдини занимает пост в руководстве «Милана» с 2018 года. Паоло является воспитанником россонери и в бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1984 по 2009 год. С ним команда семь раз становилась чемпионом Италии, один раз выигрывала Кубок и пять раз – Суперкубок страны. Также миланцы добились успеха на международной арене, по пять раз выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды завоевав межконтинентальный кубок и один раз став победителем клубного чемпионата мира.
- 12 июня 2020
-
10:50
-
10:41
-
10:18
-
10:14
-
10:12
-
10:00
-
09:35
-
09:27
-
09:26
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
06:53
-
06:31
-
06:13
-
06:00
-
05:52
-
05:37
-
05:22
-
04:38
-
03:41
-
02:54
-
02:33
-
01:34
-
01:16
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:23
- 11 июня 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:27
-
23:25
-
22:56
-
22:38