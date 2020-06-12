Паоло Мальдини перенёс операцию по удалению камней из почек

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини пропустил встречу руководителей клуба с командой, которая состоялась 10 июня.



Как сообщает Milan News, функционер в день встречи был на операции по удалению камней из почек и уже вернулся к работе.



Мальдини занимает пост в руководстве «Милана» с 2018 года. Паоло является воспитанником россонери и в бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1984 по 2009 год. С ним команда семь раз становилась чемпионом Италии, один раз выигрывала Кубок и пять раз – Суперкубок страны. Также миланцы добились успеха на международной арене, по пять раз выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды завоевав межконтинентальный кубок и один раз став победителем клубного чемпионата мира.

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