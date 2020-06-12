«Моя принцесса очень быстро растёт». Ари опубликовал фото дочки

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии дочери.
«Моя маленькая принцесса очень быстро растёт», — подписал снимки Ари.
Посмотреть фотографии можно на странице Ари в «Инстаграме».
Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион Российской Премьер-Лиги.
В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня.
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