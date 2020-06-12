Агент Корентина Толиссо опроверг информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед»
Эрик Кастаньино, агент полузащитника мюнхенской «Баварии» Корентина Толиссо, заявил, что не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед».
«Я не веду переговоров с „Манчестер Юнайтед“. На данный момент Корентин травмирован, и его возвращение на поле — главный приоритет», — приводит слова Кастаньино Sky Sport Germany.
Ранее сообщалось, что «Юнайтед» интересуется игроком и начал переговоры с окружением Толиссо.
Толиссо перешёл в «Баварию» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 41,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Германии (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«МЮ» начал переговоры с окружением Корентина Толиссо. «Бавария» хочет за игрока € 35 млн
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