Ближайшие домашние матчи «Урала» пройдут со зрителями

Ближайшие домашние матчи екатеринбургского «Урала» пройдут в присутствии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Сообщается, что на матч «Урал» — «Рубин», который состоится 21 июня, будет допущено около 3,5 тыс. зрителей. Посетить матч смогут владельцы сезонных абонементов и билетов на игру, продажа которых осуществлялась в марте.
Болельщики смогут попасть на стадион только в маске и перчатках, на входных группах арены зрителям фанатам будут измерять температуру. На трибунах будет действовать свободная рассадка с учётом социальной дистанции.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. «Урал», набрав 25 очков в 22 матчах, занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
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