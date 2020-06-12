Ближайшие домашние матчи «Урала» пройдут со зрителями

Ближайшие домашние матчи екатеринбургского «Урала» пройдут в присутствии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что на матч «Урал» — «Рубин», который состоится 21 июня, будет допущено около 3,5 тыс. зрителей. Посетить матч смогут владельцы сезонных абонементов и билетов на игру, продажа которых осуществлялась в марте.

Болельщики смогут попасть на стадион только в маске и перчатках, на входных группах арены зрителям фанатам будут измерять температуру. На трибунах будет действовать свободная рассадка с учётом социальной дистанции.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. «Урал», набрав 25 очков в 22 матчах, занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.