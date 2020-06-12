Марко Груич вернётся из «Герты» в «Ливерпуль» после двухгодичной аренды

Спортивный директор «Герты» Михаэль Преетц сообщил, что полузащитник Марко Груич, выступавший на правах аренды за берлинский клуб, вернётся в «Ливерпуль».
«Можно быть уверенным на 100 процентов, что сроки действия арендного соглашения между нами и „Ливерпулем“ и контракта Марко Груича подойдут к концу 30 июня. Клубы согласовали его возвращение в Ливерпуль. Итоги этого двухгодичного сотрудничества очень позитивные для всех причастных. В „Ливерпуль“ вернётся игрок, который однозначно стал более опытным, потому что получил крайне важную игровую практику», — приводит слова Преетца Goal.com.
Груич перешёл в «Герту» на правах аренды летом 2018 года. В нынешнем сезоне серб провёл в составе «Герты» 27 матчей во всех турнирах, стал автором четырёх забитых мячей и отдал две результативные передачи.
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