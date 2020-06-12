Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.



«Снимаю выпуск с Карпиным. И там была история, что он нашёл футболку, в которой ходил 30 лет назад. Она жёлтого цвета, а он сейчас тренирует «Ростов». Я говорю: «Георгич, давай на фарт. Надеваешь футболку, первый домашний матч». Они играли с ЦСКА. Я накануне пишу ему звуковое сообщение. Ищу «Валерий Георгиевич» в телефонной книжке. Пишу: «Георгич, привет, это Жека Савин. Сегодня ЦСКА, удачи. Футболку не забудь надеть. Всё, давай, чпокните ЦСКА. Супруге привет, фотку сделай мне потом обязательно в футболке, я её в «Инстаграм» выставлю, бла-бла-бла…»



Отправляю, проходит время. Я думаю – блин, обычно отвечает. Тем более смотрю — они выиграли, Георгич должен был довольным быть, чего он не отвечает? Захожу в телефон – а я сообщение Валерию Георгиевичу Газзаеву отправил. Причём это было уже после выпуска про «Аланию», а я ему: «Чпокните ЦСКА, жене привет». Я так ржал! Мне кажется, он просто с ума сошёл. Мол, он убил меня в этом выпуске и ещё мне пишет какие-то звуковые. Причём я видел, что он прослушал. Я плакал», — сказал Савин в ролике на канале Артёма Милевского в YouTube.

Вагнер Лав: однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками