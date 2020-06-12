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Дортмундская «Боруссия» хочет продлить аренду Ашрафа Хакими из «Реала»

Дортмундская «Боруссия» хочет продлить аренду Ашрафа Хакими из «Реала»
Футбол / Испания 0

Дортмундская «Боруссия» хочет продлить аренду защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими на один год, сообщает Bild.

По данным источника, Хакими не против остаться в немецком клубе. Сообщается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не уверен, что футболист готов к игре за «Реал» и сможет составить конкуренцию Даниэлю Карвахалю.

В нынешнем сезоне Хакими провёл в составе «шмелей» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Хакими был назван самым быстрым футболистом Бундеслиги. В матче 20-го тура с берлинским «Унионом» (5:0) на «Сигнал Идуна Парк» Ашраф развил максимальную скорость 36,49 км/ч.

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