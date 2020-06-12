Дортмундская «Боруссия» хочет продлить аренду Ашрафа Хакими из «Реала»
Дортмундская «Боруссия» хочет продлить аренду защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими на один год, сообщает Bild.
По данным источника, Хакими не против остаться в немецком клубе. Сообщается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не уверен, что футболист готов к игре за «Реал» и сможет составить конкуренцию Даниэлю Карвахалю.
В нынешнем сезоне Хакими провёл в составе «шмелей» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, Хакими был назван самым быстрым футболистом Бундеслиги. В матче 20-го тура с берлинским «Унионом» (5:0) на «Сигнал Идуна Парк» Ашраф развил максимальную скорость 36,49 км/ч.
Ашраф Хакими вернётся в «Реал» и продлит контракт до 2025 года
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