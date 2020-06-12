«Челси» может объявить о переходе Тимо Вернера до конца недели
Лондонский «Челси» может подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера до конца недели, сообщает Evening Standard.
По данным источника, «Челси» активирует опцию выкупа футболиста за £ 53 млн (почти € 60 млн), которая действует до понедельника, 15 июня. Сообщается, что осуществление трансфера затягивается из-за медицинских ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ранее долгое время главным претендентом на Вернера считался «Ливерпуль», однако красные отказались выплачивать за форварда отступные.
Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года, а до этого защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, стал автором 25 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.
«Манчестер Сити» претендовал на Вернера, но Лэмпард убедил игрока перейти в «Челси»
- 12 июня 2020
-
13:42
-
13:38
-
13:13
-
12:51
-
12:51
-
12:07
-
11:56
-
11:34
-
11:25
-
10:50
-
10:41
-
10:18
-
10:14
-
10:12
-
10:00
-
09:35
-
09:27
-
09:26
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
06:53
-
06:31
-
06:13
-
06:00
-
05:52
-
05:37
-
05:22
-
04:38
-
03:41
-
02:54
-
02:33
-
01:34
-
01:16
-
01:06
Партнерский контент