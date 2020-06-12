«Челси» может объявить о переходе Тимо Вернера до конца недели

Лондонский «Челси» может подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера до конца недели, сообщает Evening Standard.

По данным источника, «Челси» активирует опцию выкупа футболиста за £ 53 млн (почти € 60 млн), которая действует до понедельника, 15 июня. Сообщается, что осуществление трансфера затягивается из-за медицинских ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее долгое время главным претендентом на Вернера считался «Ливерпуль», однако красные отказались выплачивать за форварда отступные.

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года, а до этого защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, стал автором 25 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.