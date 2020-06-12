Агент Рамоса: мы не обсуждали продление контракта с «Реалом», но беспокоиться не о чем
Рене Рамос, брат и агент защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса прокомментировал возможное продление контракта футболиста со «сливочными».
«В футболе многое может поменяться, но в данном случае у обеих сторон благие намерения. Надеюсь, Серхио завершит карьеру в „Реале“. Это его мечта, и, насколько я знаю, клуб тоже этого хочет.
На данный момент мы не обсуждали продление контракта, но беспокоиться не о чем. Когда клуб найдёт подходящий момент, мы начнём переговоры», — приводит слова Рене Marca.
Нынешний контракт футболиста истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с защитником и предложит капитану команды новое соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года.
«Реал» предложит Серхио Рамосу контракт до лета 2022 года
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