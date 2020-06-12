«Либо помру, либо буду работать». Юрий Розанов рассказал о борьбе с раком

Спортивный комментатор Юрий Розанов рассказал, как проходит его борьба с онкологическим заболеванием.



«Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!



Сначала считал, что с моим диагнозом год — подарок божий. Однако мало, хочется ещё. И анализы улучшаются. Если так, может, впервые за 25 лет выпью на Новый год нормального шампанского, хоть оно и уступает безалкогольному. Я и в минувшем декабре хотел пригубить в знак того, что почти поправился. После лечения становилось лучше, лучше, лучше… Посчитал себя близким к выздоровлению. Но 26-го числа пришли результаты МРТ, доктор попросил срочно приехать. У вас, говорит, 10 новых образований. Делаю томографию: лёгкие куда ни шло, но добавился надпочечник, и всё двинулось в голову. Дико благодарен докторам, не потерявшим присутствия духа: «Ваши образования пока маленькие, с ними можно бороться». — «У меня уже было «химий» штук 20». — «И ещё будет 20. Это жизнь, борьба».



Настроил себя, что делать. В конце мая были очередные КТ и МРТ. 4 июня закончилась одна «химия», 17-го начинается другая. Я полностью в этом кругу и, конечно, опасался, потому что улучшения не наступало. Каждое следующее обследование хуже предыдущего. Теперь услышал: последняя КТ — с улучшениями. Легче на душе, хотя основной-то очаг в голове сейчас. Кибернож, вирутозная работа, шесть часов в течение двух дней лежишь в темноте… Но жена, вижу, счастливая оттого, что появился небольшой позитив», — приводятся слова Розанова на сайте телеканала «Матч».

Розанов: у меня искали что-то вроде инсульта, но оказалось, что дело не в этом