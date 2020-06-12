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Кавани хочет получать в новом клубе не менее € 12 млн. «Интер» не готов столько платить

Кавани хочет получать в новом клубе не менее € 12 млн. «Интер» не готов столько платить
Футбол / Италия 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани, чей контракт истекает этим летом, сохраняет высокие финансовые требования.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний футболист хочет зарабатывать в новом клубе не меньше € 12 млн за сезон. «Интер», входящий в число претендентов на уругвайца, не готов платить Эдинсону такие деньги. Пришедшие в стан «нерадзурри» в течение последнего года звёздные игроки – нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Кристиан Эриксен – получают по € 7,5 млн в год, а с учётом бонусов их заработок не превышает € 9 млн.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в мадридский «Атлетико». Форвард мог пополнить ряды «матрасников» ещё зимой, однако тогда клуб не договорился с «ПСЖ» о сумме трансфера.

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