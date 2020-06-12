Кавани хочет получать в новом клубе не менее € 12 млн. «Интер» не готов столько платить
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани, чей контракт истекает этим летом, сохраняет высокие финансовые требования.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний футболист хочет зарабатывать в новом клубе не меньше € 12 млн за сезон. «Интер», входящий в число претендентов на уругвайца, не готов платить Эдинсону такие деньги. Пришедшие в стан «нерадзурри» в течение последнего года звёздные игроки – нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Кристиан Эриксен – получают по € 7,5 млн в год, а с учётом бонусов их заработок не превышает € 9 млн.
Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в мадридский «Атлетико». Форвард мог пополнить ряды «матрасников» ещё зимой, однако тогда клуб не договорился с «ПСЖ» о сумме трансфера.
Эррера: Кавани хочет играть в Испании
- 12 июня 2020
-
15:05
-
15:02
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:03
-
13:42
-
13:38
-
13:13
-
12:51
-
12:51
-
12:07
-
11:56
-
11:34
-
11:25
-
10:50
-
10:41
-
10:18
-
10:14
-
10:12
-
10:00
-
09:35
-
09:27
-
09:26
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
06:53
-
06:31
-
06:13
-
06:00
-
05:52
-
05:37
-
05:22
-
04:38
Партнерский контент