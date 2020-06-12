Netflix и HBO планируют снять сериал о жене Икарди

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, рассказала, что о её жизни будет снят биографический сериал.

«В этом году две большие компании предложили снять сериал о моей жизни: одна из них — Netflix, вторая — HBO. Думаю, как структурировать историю. Если она начнётся с моего детства, это будет самый длинный сериал в истории. Нам потребуется ещё одна пандемия, чтобы его посмотреть. Будет много историй и персонажей. На этой неделе мы начнём делать наброски.



Многие думают, что знают обо мне всё, но клянусь, многие пикантные подробности остаются тайной. Как мне сказали, часть сериала будет снята в Аргентине, но в основном съёмки будут проходить в Европе. Даже не спрашивайте, кто меня сыграет, потому что я сама до сих пор не могу представить», — приводит слова Ванды Gente.