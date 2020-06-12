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Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию Pro

Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию Pro
Футбол / РПЛ 0

Наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков стал обладателем высшей тренерской лицензии, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня, 12 июня, рулевой бело-голубых успешно сдал экзамен на получение лицензии категории Pro. Тема работы — «Конфликты в команде и способы их решения». В состав комиссии входили Никита Симонян, Михаил Гершкович, Вячеслав Варюшин, Андрей Лексаков, Михаил Полишкис и Александр Мирзоян.

«Клуб поздравляет Кирилла Александровича с получением лицензии высшей категории и желает успешного применения полученных знаний на практике», — говорится в сообщении динамовцев.

Новиков возглавляет «Динамо» с 2019 года, а ранее занимал различные тренерские должности в системе клуба. После 22 туров бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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