Мещеряков: € 4 млн зарплаты и € 1 млн за аренду Дзюбы «Локомотив» себе позволить не мог

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывание бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса о несостоявшемся переходе в команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то € 4 млн зарплаты и € 1 млн за аренду «Локомотив» себе позволить не мог. А быть добрым за чужой счёт всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В 2018 году Дзюба вместо «Локомотива» перешёл на правах аренды в тульский «Арсенал», после чего попал в заявку сборной России на чемпионат мира и помог национальной команде добиться лучшего результата в её истории, дойдя до четвертьфинала.

Геркус: Мещеряков был против Дзюбы в «Локомотиве». Думаю, он не разбирается в футболе