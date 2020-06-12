Сёмин: разговаривал с Дзюбой. Он был не против перейти в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил слова экс генерального директора клуба Ильи Геркуса о несостоявшемся переходе в команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Геркус говорит правду. Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека брать, я всегда стараюсь поговорить с человеком, узнать, хочет ли он сам. Я разговаривал с Артёмом. Но его переход не состоялся. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика и он должен был ехать в Тулу», — цитирует Сёмина Sport24.



В 2018 году Дзюба вместо «Локомотива» перешёл на правах аренды в тульский «Арсенал», после чего попал в заявку сборной России на чемпионат мира и помог национальной команде добиться лучшего результата в её истории, дойдя до четвертьфинала.

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