Доменико Тедеско: у «Спартака» невероятно молодой состав

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о планах команды, а также высказался о возможном продлении контракта с московским клубом.
«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперёд шаг за шагом. Когда я присоединился к „Спартаку“, у команды было пять поражений подряд, что накалило атмосферу. Сейчас мы находимся в середине таблицы и стабильно берём очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъём наверх. Но стоит отметить, что у нас невероятно молодой состав. В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у „Спартака-2“.
Что касается контракта, моё нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года. Разговоры о его продлении не велись, но я их и не ожидал. Сейчас все мысли о другом. Мне предлагали более долгосрочный контракт, однако в итоге было решено заключить соглашение на полтора года. „Спартак“ должен познакомиться со мной, с моими методами работы и способами взаимодействия с игроками», — приводит слова Тедеско WAZ.
- 12 июня 2020
-
18:33
-
18:30
-
18:24
-
17:59
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
16:36
-
16:32
-
16:23
-
16:18
-
15:57
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:05
-
15:02
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:03
-
13:42
-
13:38
-
13:13
-
12:51
-
12:51
-
12:07
-
11:56
-
11:34
-
11:25
-
10:50
-
10:41
-
10:18