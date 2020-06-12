Доменико Тедеско: у «Спартака» невероятно молодой состав

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о планах команды, а также высказался о возможном продлении контракта с московским клубом.



«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперёд шаг за шагом. Когда я присоединился к „Спартаку“, у команды было пять поражений подряд, что накалило атмосферу. Сейчас мы находимся в середине таблицы и стабильно берём очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъём наверх. Но стоит отметить, что у нас невероятно молодой состав. В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у „Спартака-2“.



Что касается контракта, моё нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года. Разговоры о его продлении не велись, но я их и не ожидал. Сейчас все мысли о другом. Мне предлагали более долгосрочный контракт, однако в итоге было решено заключить соглашение на полтора года. „Спартак“ должен познакомиться со мной, с моими методами работы и способами взаимодействия с игроками», — приводит слова Тедеско WAZ.