Тьяго Алькантара пропустит около трёх недель после операции на паху
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара перенёс операцию на паху, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
29-летний испанский хавбек перенёс операцию после матча 1/2 финала Кубка Германии с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). Ожидается, что Тьяго пропустит около трёх недель после операции.
Во втором полуфинальном матче, который состоялся 9 июля, «Байер» разгромил «Саарбрюккен» со счётом 3:0. «Бавария» сыграет в финале Кубка Германии с леверкузенским клубом 4 июля.
За семь сезонов Алькантара шесть раз становился чемпионом Германии. Контракт испанского полузащитника рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что Тьяго рассматривает возможность ухода из «Баварии» и возвращение в «Барселону».
«Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
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