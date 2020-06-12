Тьяго Алькантара пропустит около трёх недель после операции на паху

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара перенёс операцию на паху, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.



29-летний испанский хавбек перенёс операцию после матча 1/2 финала Кубка Германии с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). Ожидается, что Тьяго пропустит около трёх недель после операции.

Во втором полуфинальном матче, который состоялся 9 июля, «Байер» разгромил «Саарбрюккен» со счётом 3:0. «Бавария» сыграет в финале Кубка Германии с леверкузенским клубом 4 июля.

За семь сезонов Алькантара шесть раз становился чемпионом Германии. Контракт испанского полузащитника рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что Тьяго рассматривает возможность ухода из «Баварии» и возвращение в «Барселону».