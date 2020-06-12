«Барселона» готова платить часть зарплаты Коутиньо после его перехода в другой клуб

Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее трансферное окно хочет расстаться с полузащитником мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо, который в настоящее время на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию», сообщает The Telegraph.
Боссы «Барселоны» понимают, что из-за высокой зарплаты (€ 225 тыс. в неделю) им будет трудно найти покупателя на Коутиньо. В связи с этим сине-гранатовые готовы платить часть зарплаты бразильца после его перехода в другой клуб.
Ранее «Бавария» отказалась выкупить Филиппе у «Барселоны» за € 120 млн, однако мюнхенцы рассматривают вариант, при котором продолжат сотрудничество с 28-летним футболистом. Интерес к хавбеку проявляют также клубы английской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Коутиньо забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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