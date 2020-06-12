Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Хоффенхайм» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Валенсия» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 12 июня, состоится матч «Валенсия» – «Леванте». Встреча 28-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. В бригаду войдут ассистенты Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.

«Валенсия», набрав 42 очка в 27 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (33) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. В тройку лидеров также входят «Реал» (56) и «Севилья» (50).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020