«Валенсия» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 12 июня, состоится матч «Валенсия» – «Леванте». Встреча 28-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. В бригаду войдут ассистенты Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.
«Валенсия», набрав 42 очка в 27 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (33) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. В тройку лидеров также входят «Реал» (56) и «Севилья» (50).
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
- 12 июня 2020
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