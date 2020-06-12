Андрей Тихонов вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших игроков в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В 12-й паре 1/16 финала встретились Андрей Тихонов («Спартак») — гол в ворота «Интера» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (14 апреля 1998 года) — и Зоран Тошич (ЦСКА) — гол в ворота мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов сезона-2011/2012 (14 марта 2012 года).
В голосовании с минимальным отрывом победил гол Тихонова, набравший 51% голосов. За гол Тошича проголосовали 49% читателей.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова и Бранислава Ивановича.
- 12 июня 2020
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