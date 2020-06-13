Цымбаларь против Хохлова. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В 13-й паре 1/16 финала встретились Илья Цымбаларь («Спартак») — гол в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов сезона-1998/1999 (30 сентября 1998 года) — и Дмитрий Хохлов («Локомотив») — гол в ворота «Интера» в матче Лиги чемпионов сезона-2003/2004 (21 октября 2003 года). Дуэль уже началась.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича и Андрея Тихонова.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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