Роналду — болельщикам: где бы вы ни были, мы всегда будем вместе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом».



«Где бы вы ни были, мы всегда будем вместе», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».



Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало матча — в 22:00 мск. Встреча пройдёт без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.



В первом матче полуфинала Кубка Италии, который прошёл 13 февраля, «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1). В другом полуфинале играют «Наполи» и миланский «Интер». В первой встрече победу на выезде одержали неаполитанцы (1:0). Ответная игра пройдёт завтра, 13 июня. Финал турнира запланирован на 17 июня.