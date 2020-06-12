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Роналду — болельщикам: где бы вы ни были, мы всегда будем вместе

Роналду — болельщикам: где бы вы ни были, мы всегда будем вместе
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом».

«Где бы вы ни были, мы всегда будем вместе», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало матча — в 22:00 мск. Встреча пройдёт без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.

В первом матче полуфинала Кубка Италии, который прошёл 13 февраля, «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1). В другом полуфинале играют «Наполи» и миланский «Интер». В первой встрече победу на выезде одержали неаполитанцы (1:0). Ответная игра пройдёт завтра, 13 июня. Финал турнира запланирован на 17 июня.

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