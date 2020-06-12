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Арьен Роббен провёл тренировку на базе «Баварии»

Арьен Роббен провёл тренировку на базе «Баварии»
Футбол / Германия 0

Бывший нападающий «Баварии» Арьен Роббен провёл тренировку на базе мюнхенского клуба на Зэбенерштрассе, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Бывший нидерландский футболист занимался под руководством тренера по физподготовке Хольгера Бройха.

Фото: Официальный сайт «Баварии»

Роббен завершил профессиональную карьеру летом 2019 года. Нидерландский футболист за свою карьеру выступал за «Гронинген», ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию».

Мюнхенская «Бавария», набрав в 30 матчах 70 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет семь очков. Следующий матч мюнхенцы проведут 13 июня на своём поле с мёнхенгладбахской «Боруссией».

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