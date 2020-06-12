Фёдор Смолов — в заявке «Сельты» на матч Примеры с «Вильярреалом»
«Сельта» объявила заявку команды на матч 28-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». В список, состоящий из 25 футболистов, вошёл российский форвард Фёдор Смолов.
Заявка «Сельты»: Рубен, Вильяр, Росич, Араухо, Саэнс, Мальо, Хунка, Оласа, Джакобо, Айду, К. Васкес, Бельтран, Мурильо, Д. Суарес, Йокушлу, Гуйе, Рафинья, Брадарич, Мендес, Эрнандес, Смолов, С. Мина, Аспас, Систо, Г. Фернандес.
Матч 28-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал» состоится завтра, 13 июня, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 18:00 мск. «Сельта» набрала 26 очков в 27 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (38) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (58).
- 12 июня 2020
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